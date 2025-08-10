پخش زنده
عملیات احداث خانه خبرنگار در بوستان خبرنگار شهر زابل با زیربنای ۸۴ متر مربع و اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیون تومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، به گفته شهردار زابل، مجموعه شورا و شهرداری زابل با توجه به پیگیریها و مطالبه خبرنگاران منطقه سیستان، احداث خانه خبرنگار را در دستور کار قرار دادند که مراسم آغاز عملیات اجرایی آن به مناسبت روز خبرنگار در شامگاه ۱۸ مرداد برگزار شد.
محمد پودینه اظهار امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
به گفته این مقام مسئول این طرح از محل اعتبارات عمرانی شهرداری به بهره برداری میرسد.
خانه خبرنگار در زابل بهعنوان محلی برای گردهمایی، هماندیشی و ارتقای فعالیتهای رسانهای منطقه سیستان و با هدف حمایت از جامعه رسانهای و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای فعالیت حرفهای خبرنگاران طراحی شده است.