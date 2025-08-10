پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی از نشاندار شدن ۱۰ طرح عمرانی در استان برای بهرهمندی از منابع حاصل از مالیات مودیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ یوسف یعقوبینژاد که برای عرض خدا قوت به عوامل خبر در خبرگذاری صدا و سیما حضور یافته بود در مورد هزینه کرد مالیات اخذ شده گفت: ۱۰ طرح عمرانی در زمینههای آب و کشاورزی، بهداشت، راه سازی و... در سامانه امور مالیات ثبت شده، مودیان میتوانند در سراسر کشور، این طرحها را برای اختصاص مالیات خود انتخاب کنند.
وی ارزش این طرحهای نشان دار شده امسال را ۳۶۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۵۲ طرح به ارزش ۲۲۶ میلیارد تومان نشان دار شده بود که ۶۴ میلیارد تومان کمبود داشت که از محل سایر مالیاتها تامین شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی با اشاره به محرومیتهای زیرساختی استان گفت: مودیان مالیاتی در سراسر کشور میتوانند با انتخاب این طرحها در سامانههای مالیاتی، محل مصرف مالیات پرداختی خود را تعیین و در توسعه این منطقه مشارکت کنند.
وی هدف از اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها، افزایش شفافیت، جلب اعتماد عمومی و پیوند زدن مستقیم میان مالیات مردم و توسعه مناطق کمتر برخوردار عنوان کرد.