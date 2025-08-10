پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت:با کمک دانش هستهای روند درمان بیماران در سالهای اخیر پیشرفت بسزایی داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر توکلی در مراسم افتتاح درمانگاه تخصصی زخم مبتنی بر فناوری پلاسما در بیمارستان رسول اکرم گفت: همکاری بیمارستان رسول اکرم با سازمان انرژی اتمی به سالهای قبل برمی گردد و اورژانس هستهای در این زمینه عملکرد خوبی داشته است.
وی ادامه داد: فعالیت سازمان انرژی اتمی بشر دوستانه در زمینه دانش پزشکی است و مردم به این موضوع آگاه هستند.
توکلی افزود: تحقیقات پزشکی هستهای به پیشرفت درمان کمک بسزایی کرده است و با کمک دانش هستهای پزشکی تحول یافته است هسته ارتباط علمی بین پزشکی و فناوری هستهای مرز دانشی است و راه گشای بیماران خواهد بود.