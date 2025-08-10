به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر توکلی در مراسم افتتاح درمانگاه تخصصی زخم مبتنی بر فناوری پلاسما در بیمارستان رسول اکرم گفت: همکاری بیمارستان رسول اکرم با سازمان انرژی اتمی به سال‌های قبل برمی گردد و اورژانس هسته‌ای در این زمینه عملکرد خوبی داشته است.

وی ادامه داد: فعالیت سازمان انرژی اتمی بشر دوستانه در زمینه دانش پزشکی است و مردم به این موضوع آگاه هستند.

توکلی افزود: تحقیقات پزشکی هسته‌ای به پیشرفت درمان کمک بسزایی کرده است و با کمک دانش هسته‌ای پزشکی تحول یافته است هسته ارتباط علمی بین پزشکی و فناوری هسته‌ای مرز دانشی است و راه گشای بیماران خواهد بود.