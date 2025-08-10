به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی پیرهادی با اشاره به اهمیت اجرای طرح های اولویت‌دار در حوزه خدمات شهری گفت: امسال هفت باغ برای ایجاد هفت بوستان در محلات کم برخوردار تملک شده و مدیریت شهری به دنبال این است که در دو محله بدون بوستان پایتخت با تملک دو قطعه زمین مناسب، مقدمات ساخت بوستان را فراهم کند.



پیرهادی با تأکید بر اینکه واکاری بوستان‌های جنگلی نیز در دستور کار است، خاطرنشان کرد: وضعیت بوستان‌های جنگلی چیتگر و سرخه حصار باید تا پایان سال بهبود پیدا کند و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نخواهیم کرد تا وصول نتیجه، موضوع را دنبال می‌کنیم.



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده و بودجه‌ای که شورا برای انتقال پساب و ایجاد مخازن در سنوات اخیر در نظر گرفته، وضعیت فضای سبز شهر تهران با وجود بحران آب، وضعیت مطلوبی دارد و یا به عبارتی می‌توان گفت وضعیت آبیاری فضای سبز نسبت به شرایط آب شرب موجود بهتر است و دلیل آن پیش‌بینی تمهیدات در سال‌های فعالیت مدیریت شهری دوره ششم بود.



وی با اشاره به تمهیدات پیش‌‎بینی شده برای آبیاری بوستان‌های در حال ساخت تصریح کرد: برای بوستان‌های جدید از آبیاری پیشرفته با اتصال به مخازن آب استفاده خواهد شد.