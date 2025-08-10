به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال سپاهان به عنوان یکی از نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی، روز سه‌شنبه هفته جاری در دیدار حذفی لیگ نخبگان در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه دوحه به مصاف الدحیل قطر می‌رود.

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، عبدالله جمالی داور کویتی این مسابقه را سوت می‌زند و سعود الراشدی، سعود الشمالی و عمار اشکنانی نیز کمک‌های او در این مسابقه خواهند بود.

دیدار پلی‌آف لیگ نخبگان به صورت تک مسابقه برگزار می‌شود و سپاهان ایران در صورت برتری مقابل حریف قطری خود راهی لیگ نخبگان خواهد شد و در صورت شکست در لیگ قهرمانان آسیا ۲ شرکت می‌کند.

قرعه‌کشی مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا جمعه ۲۴ مرداد برگزار خواهد شد.