به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مهدیه بختیاری، امروز در مراسم افتتاح درمانگاه تخصصی زخم مبتنی بر فناوری پلاسما در بیمارستان رسول اکرم با اشاره به ایجاد شبکه کلینیک های درمان زخم در کشور گفت: دستگاه های پلاسمای سرد نسل نوین تجهیزات پزشکی هستند که از چندین جهت زخم را ترمیم می کنند که از بهبود فیبروبلاست گرفته تا تقویت اکسیژن رسانی به بافت ها با کمک پلاسمای سرد صورت می گیرد

وی ادامه داد: دانش پلاسما به درمان زخم بیماران دیابتی محدود نمی شود و می تواند در درمان سایر بیماری ها که آسیب پوستی دارد کارایی داشته باشد

دکتر بختیاری افزود: این روش درمانی سرعت درمان را بیشتر و بهبودی محسوس به همراه دارد.

وی گفت : امروز ۵ کلینیک درمان زخم با فناوری پلاسما راه اندازی می شود و در مجموع ۵۰ کلینیک در این خصوص ایجاد و در دسترس بیماران خواهد بود.

بختیاری افزود: زخم بستر، زخم سوختگی و سایر آسیب های بافت پوست از این فناوری بهره گرفته و درمان می‌شوند.