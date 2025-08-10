

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در راستای برخورد با رانندگان هنجارشکن و خطر آفرین ۴ هزار و ۹۴۷ وسیله نقلیه از ابتدای سال توقیف شد.

سرهنگ خسوری افزود: در این مدت گواهینامه ۲۲۹ راننده متخلف و دارای تخلفات متعدد حادثه ساز ضبط و برای مدت لازم از رانندگی محروم شده‌اند.

وی گفت: رصد تخلفات رانندگان هنجارشکن و برخورد جدی با سلب کنندگان امنیت و آسایش مردم، در دستور کار پلیس راهنمایی و رانندگی استان است.