بیش از ۴ هزار وسیله نقلیه در خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در راستای برخورد با رانندگان هنجارشکن و خطر آفرین ۴ هزار و ۹۴۷ وسیله نقلیه از ابتدای سال توقیف شد.
سرهنگ خسوری افزود: در این مدت گواهینامه ۲۲۹ راننده متخلف و دارای تخلفات متعدد حادثه ساز ضبط و برای مدت لازم از رانندگی محروم شدهاند.
وی گفت: رصد تخلفات رانندگان هنجارشکن و برخورد جدی با سلب کنندگان امنیت و آسایش مردم، در دستور کار پلیس راهنمایی و رانندگی استان است.