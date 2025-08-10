به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، کاروان‌های قرآنی امام رضا (ع) با حمایت مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی، متشکل از قاریان بین‌المللی، نوجوانان و مبلغان قرآن‌کریم فعالیت هایشان را در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا آغاز کردند و با اجرای برنامه‌های متنوع، پیام الهی را به زائران اباعبدالله الحسین (ع) منتقل می‌کنند.

دسته اول کاروان قرآنی جمهوری اسلامی ایران، تیم ملی قرآن‌کریم کشورمان بود. این گروه متشکل از قاریان نوجوان، ۱۲ مرداد وارد عراق شدند و در شهر نجف اشرف برنامه‌های قرآنی خود را اجرا کردند. در طول مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا (طریق‌الحسین)، در مواکب ایرانی و عراقی حضور یافتند و محافل تلاوت قرآن برگزار کردند و برنامه‌های آنها با استقبال گسترده زائران مواجه شد و در نهایت در شهر کربلا، مأموریت‌شان به پایان رسید و ۱۷ مرداد به کشور بازگشتند.

دسته دوم، قاریان بین‌المللی ایران هستند که این گروه شامل مهدی غلام‌نژاد و حسین فردی (دو تن از قاریان برجسته کشور) بودند که در تاریخ ۱۱ مرداد ماه به عراق اعزام شدند. در شهر نجف و مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا، برنامه‌های قرآنی متعددی اجرا کردند و با ورود به شهر کربلا، برنامه‌هایشان در این شهر ادامه خواهد یافت و دسته سوم، ۳۰ قاری قرآن‌کریم هستند که از تهران به نجف وارد عراق شدند و فعالیت‌های قرآنی آنها تا روز اربعین ادامه خواهد داشت.

همچنین به همت جامعة‌المصطفی العالمیه، گروهی از قاریان بین‌المللی از ۱۳ کشور مختلف نیز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه به عراق سفر خواهند کرد. این قاریان نیز در شهر نجف، مسیر پیاده‌روی (طریق‌الحسین) و شهر کربلا برنامه‌های خود را اجرا خواهند کرد.

رئیس کارگروه فعالیت‌های قرآنی کمیته فرهنگی ستاد اربعین با اشاره دستاورد‌ها و فعالیت‌های قرآنی کاروان قرآنی کشورمان، گفت: تاکنون کاروان‌های امام رضا (ع) بیش از ۲۰۰ محفل و برنامه قرآنی برگزار کرده‌اند. مستند «با قرآن در مسیر بهشت» فعالیت‌های قرآنی این کاروان‌ها را پوشش می‌دهد و نیز این برنامه‌ها از شبکه‌های نسیم، دو سیما، افق و امید پخش خواهد شد. محور‌های اصلی برنامه‌های کاروان قرآنی، تلاوت سوره مبارکه فتح و آیات مرتبط با موضوع مقاومت و پیروزی است.

سیدمحمد موجانی بااشاره به حضور مبلغان قرآنی در مسیر پیاده‌روی اربعین ادامه داد: مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی در قالب طرح «زندگی با آیات» در مسیر پیاده‌روی اربعین حضور دارند. این مبلغان در زمینۀ تبیین مفاهیم قرآن، تفسیر آیات منتخب و انتقال پیام‌های قرآنی به زائران، فعالیت می‌کنند.

وی افزود:همچنین هر روز گروهی از قاریان قرآن‌کریم به شهر حله (استان بابل) سفر می‌کنند. در این شهر و همچنین در مواکب واقع در مسیر‌های منتهی به کربلا، محافل قرآنی برگزار می‌شود که با استقبال زائران همراه است. این برنامه‌ها نه‌تنها به ترویج فرهنگ قرآن و عترت کمک می‌کند، بلکه فضای معنوی پیاده‌روی اربعین را غنی‌تر می‌سازد.