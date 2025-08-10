به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان گفت: وسعت زیر کشت شاتوت در کاشان بیش از ۱۰۰ هکتار و عمده آن در بخش برزک قرار دارد.

علی مهلوجی با اشاره به اینکه با پایان برداشت شاتوت بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال عاید کشاورزان منطقه شده است، افزود: برداشت شاتوت از اواخر خرداد آغاز شده و تا نیمه مرداد ادامه دارد، اما با توجه به شدت گرمای امسال، اوج برداشت این محصول در نیمه دوم تیر بود.

وی با بیان اینکه امسال از هر هکتار حدود ۹ تن محصول شاتوت برداشت شده است، ادامه داد: شاتوت علاوه بر مصرف تازه‌خوری برای فرآوری به استان‌های تهران، مازندران و قم ارسال می‌شود.

علی مهلوجی گفت:این محصول با برخورداری از خواص اشتهاور، تقویت حافظه، رفع درد‌های مفصلی، کنترل فشارخون و ضد سرطان، جایگاه ویژه‌ای در طب ایرانی دارد.

وی افزود: تکثیر و برداشت شاتوت برزک با شماره ۲۳۵۹ در فهرست آثار معنوی و طبیعی کشور ثبت شده است.