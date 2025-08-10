جانشین فرماندهی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان از برگزاری دومین کنگره ۳ هزارشهید خراسان شمالی از پنجم تا هفتم آبان خبردادو از رسانه ملی خواست به عنوان حلقه وصل مردم و مسئولان در برگزاری هرچه با شکوه‌تر این کنگره یاری گر ما باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ به مناسبت روز خبرنگار، دیداری صمیمانه با حضور سردار اکبری، جانشین فرماندهی سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، سرهنگ براتی جانشین فرماندهی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) در بسیج اقشار و نامنی مسئول بسیج رسانه استان، با مدیرکل صدا و سیمای استان و جمعی از مدیران این مجموعه برگزار شد.

در این دیدار، سردار اکبری ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه و خبر، نقش کلیدی و مؤثر صدا و سیما در اطلاع‌رسانی دقیق و اقناع افکار عمومی را برجسته دانست و بر ضرورت تداوم این حرکت رسانه‌ای تاکید کرد.

سردار اکبری با بیان اینکه عملیات اجرایی مرحله اول کنگره آغاز شده گفت: برگزاری ۲۰ اجلاسیه ذیل این کنگره پیش بینی شده گفت: نمایش میدانی با موضوع معرفی پیشینه و مشاهیر استان هم پیش بینی شده که از دهم شهریور تا ۲۲ به نمایش در خواهد آمد.

وی از خبرنگاران خواست برای حضور عموم مردم از این نمایش‌ها اطلاع رسانی داشته باشند.