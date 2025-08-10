به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور گفت: نقطه اقتدار آفرینی ایران پیشرفت‌های دانشی است که از تاب تحمل دشمن‌ها خارج است آنها میخواهند ایران تحت سلطه باشد، اما خداوند در قران کریم مسیر را برای ما ترسیم کرده است و دشمنان خدا و دشمنان مردم از دانش و پیشرفت ما ایرانیان می‌ترسند.

محمد اسلامی افزود: ایران همواره در مسیر علم و فرهنگ حرکت کرده است و با هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری از این برهه نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: با بیان اینکه اسرائیل و آمریکا به ۹ مرکز ما که تحت نظارت مستمر آژانس انرژی اتمی بود حمله کرده است و این نقض تمام قوانین بین المللی است ادامه داد: ما همواره در مسیر دانش و توسعه فناوری‌های صلح آمیز گام برداشته‌ایم و امروزه تمام جهان شاهد رفتار جنایت آمیز رژیم صهیونیستی در مقابله با توسعه علم در ایران است.