به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ به گفته مسئول موکب قرآنیان استان بوشهر این موکب در عمود ۷۰۸ برپاست.

ابراهیم مرادی افزود: امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حمایت‌هایی که توسط جامعه قرآنی و سایر نهاد‌ها از این موکب صورت گرفت برنامه‌های قرآنی متعددی در این موکب اجرا می‌شود.

وی گفت: این موکب به عنوان تنها موکب فرهنگی استان شناخته می‌شود و از معدود مواکب قرآنی است که در طول مسیر اربعین فعال است.

مرادی افزود: ارائه محتوای زندگی با آیه‌ها، فضای محیطی با آیات مقاومت، اجرای کرسی‌های تلاوت، اذان، توزیع قرآن‌های یک برگی برای ختم قرآن کریم، تصحیح قرائت نماز، پاسخگویی به مسائل شرعی، برگزاری بازی‌های قرآنی ویژه کودک و نوجوان و پرده‌خوانی سفیر آیه‌ها از جمله برنامه‌های قرآنی این موکب است.

وی اضافه کرد: به صورت میانگین روزانه ۴ هزار نفر از این موکب بازدید می‌کنند.

مرادی گفت: یکی دیگر از برنامه‌های موکب حضور قاریان و حافظان بین المللی قرآن در این موکل همراه با تلاوت آیات وحی است.