به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم گفت: در پی گزارشی از آتش سوزی در این مراتع، باتلاش ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و کمک اهالی شهر ونک وهمیاران طبیعت آتش پس از ۱۲ ساعت مهار شد.

سید حسن فاطمی افزود: باوجود تلاش ماموران ۴۰ هکتار از مراتع دالان کوه طعمه حریق شد.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱۰ هکتار از مراتع سمیرم طعمه حریق شده است.

دالانکوه یکی از کوه‌های مرتفع در حاشیه شهر ونک در ۴۰ کیلومتری غرب سمیرم است.