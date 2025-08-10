پخش زنده
پس از ۱۲ ساعت تلاش، آتش در ارتفاعات دالان کوه ونک سمیرم مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم گفت: در پی گزارشی از آتش سوزی در این مراتع، باتلاش ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و کمک اهالی شهر ونک وهمیاران طبیعت آتش پس از ۱۲ ساعت مهار شد.
سید حسن فاطمی افزود: باوجود تلاش ماموران ۴۰ هکتار از مراتع دالان کوه طعمه حریق شد.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱۰ هکتار از مراتع سمیرم طعمه حریق شده است.
دالانکوه یکی از کوههای مرتفع در حاشیه شهر ونک در ۴۰ کیلومتری غرب سمیرم است.