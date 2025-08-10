

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اولین دوره مسابقات پاور براکینگ آی تی اف کشور در شهرستان کرج برگزار گردید.

نمایندگان حاضر در این دوره از مسابقات استان البرز٫در آیتم‌های پرشی و قدرتی٫استاد سعید طهماسبی، طا‌ها فخاری، محمد متین رجبی، شاهین ملک محمدی، امیر رضا ایزدی، ماهان عالی پور و هدیه شهریاری گل مکانی به سرپرستی و مربیگری استاد علی رضا توکلی بودند.

سهم استان فارس، در این دوره از مسابقات کسب مقام قهرمانی کشور در قسمت پرشی توسط هدیه شهریاری گل مکانی و نایب قهرمانی کشور در قسمت قدرتی توسط سعید طهماسبی بود.