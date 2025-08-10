مدیرگروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تا کنون کارشناسان بهداشت محیط شهرستان‌های استان در مجموع ۱۵ هزار و ۹۸ مورد بازدید محیطی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، مراکز خدماتی و اماکن زیر پوشش انجام داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ یوسف امیری گفت: در همین بازه زمانی، هزار و ۴۲۲ مورد بازرسی حرفه‌ای محیطی به‌منظور ارتقای ایمنی محیط کار و حفظ سلامت شاغلان صورت گرفت و همچنین، هزارو ۹۰۲ اخطاریه بهداشتی محیطی صادر شد که ۵۳ مورد آن مربوط به اخطاریه‌های حرفه‌ای و مرتبط با مشاغل بوده است.

وی بیان کرد: با هدف پیشگیری از تخلفات بهداشتی، ۱۹۵ مورد معرفی به مراجع قضایی انجام شده و در مجموع ۳۳۱ نمونه‌برداری مواد غذایی جهت بررسی و کنترل کیفیت به آزمایشگاه ارسال شده است.

به گفته امیری، کارشناسان بهداشت محیط استان ۵ هزارو ۱۸۴مورد سنجش با تجهیزات پرتابل را برای ارزیابی سریع شاخص‌های بهداشتی انجام داده‌اند و ۴۲۳ گشت مشترک با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی داشته‌اند.

مدیرگروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اجرای چهار هزارو ۶۹۹ مورد بازرسی در قالب طرح‌های تشدیدی افزود: این اقدامات عمدتاً در ایام خاص و مناسبت‌ها، با هدف ارتقای بهداشت عمومی و کاهش تخلفات انجام شده است.

امیری در ادامه از انجام هزارو ۹۹۹ نمونه‌برداری شیمیایی آب و هزار و ۹۶۵ نمونه‌برداری میکروبی آب خبر داد و گفت: در مجموع سه هزار و ۹۶۴ نمونه آب آشامیدنی در چهار ماهه اخیر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

به گفته امیری برای تضمین سلامت آب شرب استان چهار هزارو ۸۶۶ بازدید از سامانه‌های آبرسانی و۳۴ هزارو ۴۰۸ کلرسنجی انجام شد.