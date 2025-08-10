به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در ساعت ۰۳:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۹ مرداد، طی چند تماس‌ مبنی بر حریق یک باب منزل مسکونی به آدرس میدان آسمان، خیابان عقیل حبیبی کوچه وحدت، ستاد فرماندهی ۲ خودروی اطفاء حریق از ایستگاه شماره ۵ کوی رضوی به محل اعزام کرد.

سروش، افسر عملیات حاضر در محل حادثه گفت: آتش نشانان بدون فوت وقت خود را به محل حادثه رساندند و با استفاده از چندین شلنگ آبدهی، حریق ایجاد شده در قسمت آشپزخانه را اطفاء و پس از اطمینان از تهویه و ایمن سازی کامل محل، به ماموریت خود پایان دادند.