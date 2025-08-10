در روز‌های پرشور اربعین، مرز شلمچه میزبان خبرنگاران و اصحاب رسانه های خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اصحاب رسانه های خارجی به ویژه عراق در مرز شلمچه حاضر شدند تا از نزدیک حال و هوای شور حسینی ملت ایران را روایت کنند.

کسانی که کمتر دیده می شوند اما با هنر خود حماسه ها را ثبت می کنند.

روایت گران مردمی که با ایستادگی و مقاومت مثال‌زدنی، حماسه اربعین را رقم زدند و یاد شهدا را زنده نگه داشتند.

حضور خبرنگاران خارجی در این همایش بزرگ بسوی کربلا چراغی است روشن در تاریکی سکوت رسانه های جهانی

آنها با روایتشان نمی گذارند صدای مظلومیت خاموش شود.