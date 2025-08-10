به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری گفت: همزمان با آغاز پیاده روی اربعین و تدبیر فرمانده انتظامی استان، طرح جامع ترافیکی ویژه این ایام برای اولین بار به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح، ایستگاه‌های خواب زدایی در ۱۰ نقطه از محور‌های محل تردد زائران اربعین راه اندازی شد تا زوار بتوانند استراحت کافی را داشته باشند.

سرهنگ جعفری گفت: در این ایستگاه ها، علاوه بر اینکه فضای کافی برای خواب و استراحت زائران و رانندگان توسط پلیس فراهم شده است، پذیرایی لازم از این عزیزان هم صورت می‌گیرد.

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه گفت: بدون تردید یکی از عوامل مهم این کاهش چشمگیر مربوط به احداث ایستگاه‌های خواب زدایی است.