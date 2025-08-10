به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راهور مازندران در خصوص سفر زیارتی زائرین اربعین حسینی به رانندگان، گفت:ممکن است برخی به دلیل گرمای هوا شب را برای تردد انتخاب کنند که توصیه می‌شود با توجه به کاهش میدان دید رانندگان در این ساعت‌ها و خستگی، زمان مناسبی را برای استراحت در نظر بگیرند.

سرهنگ نصراله بیگلری افزود: با توجه به اینکه بیشترین تصادفات در ساعات پایانی شب و اولیه بامداد و صبح‌ها می‌باشد، بنابراین زائران حتماً پس از بازگشت از سفر استراحت داشته باشند و این موضوع را در نظر بگیرند که خستگی ناشی از چند صد کیلومتر پیاده روی می‌تواند آنها را با حوادث ناگواری مواجه کند که قطعاً باید استراحت کافی را قبل از حرکت مد نظر قرار دهند.

رئیس پلیس راهور مازندران در پایان توصیه، گفت: زائرین گرامی در مسیر بازگشت حتماً قبل از رانندگی در استراحتگاه‌ها استراحت کافی داشته باشند و با سرعت مطمئنه و مجاز رانندگی نمایند چرا که خستگی و خواب آلودگی و سرعت غیرمجاز، دو دلایل اصلی تصادفات زائرین اربعین در سنوات گذشته بوده است.