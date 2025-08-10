پخش زنده
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، بر جایگاه ویژه خراسان رضوی در گردشگری مذهبی و فرهنگی در کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما ، دارابی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی بر ضرورت هماهنگی و همافزایی بیشتر میان دستگاهها برای ارائه خدمات شایسته به میلیونها زائر و گردشگر داخلی و خارجی تأکید کرد.
وی ضمن تبریک به مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی افزود : خراسان رضوی ظرفیت بیبدیلی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد و مدیریت این حوزه نیازمند برنامهریزی دقیق، نگاه ملی و تلاش مستمر برای معرفی، حفاظت و بهرهبرداری از این ظرفیتهاست.
در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی که با حضور علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور و مسئولان استانی و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد ، اقدامات انجام شده و برنامههای پیشرو برای ارتقای کیفیت خدمات به زائران و گردشگران در ایام پایانی ماه صفر، مورد بررسی قرار گرفت.
در بخشی از این نشست، حکم انتصاب سیدجواد موسوی به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی که به امضای وزیر میراثفرهنگی رسیده است، توسط قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی اعطا شد.