به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ترجه آسلند، وزیر انرژی نروژ، اعلام کرد: نروژ در حال آماده‌سازی برای آغاز دوری تازه از صدور مجوز‌های حفاری نفت و گاز در فلات قاره نروژ است؛ اقدامی که نخستین پیشنهاد رسمی برای اکتشاف در مناطق مرزی جدید از سال ۲۰۲۱ تاکنون به‌شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش راهبردی نروژ در تأمین انرژی اروپا گفت: این کشور تأمین‌کننده بلندمدت نفت و گاز اروپا خواهد بود، در حالی که بخش‌های فراساحلی نروژ به ایجاد ارزش و اشتغال برای کشور ما ادامه خواهد داد.

هنوز زمان دقیق اعطای مجوز‌ها مشخص نشده است، اما این اقدام در ادامه سیاست‌های دولت اقلیت حزب کارگر است که در سال ۲۰۲۱ با یک مهلت قانونی چهار ساله برای محدودسازی اکتشاف‌های مرزی موافقت کرده بود.

بر اساس این توافق، اعطای زمین‌های جدید به مناطق نزدیک به میدان‌های موجود محدود شد تا حمایت یک حزب چپ‌گرای کوچک‌تر در پارلمان جلب شود.

نروژ که روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت، مایعات گازی و گاز طبیعی معادل نفت تولید می‌کند، طی سال گذشته میلادی ۶۰ درصد از درآمد صادراتی خود را از بخش نفت و گاز به‌دست آورد.

با این حال با توجه به قدیمی بودن بسیاری از میدان‌ها، پیش‌بینی می‌شود تولید این کشور در دهه ۲۰۳۰ کاهش یابد، مگر آنکه اکتشاف‌های تازه‌ای انجام شود.

وزیر انرژی نروژ با اشاره به ضرورت حفظ ظرفیت تولید در بلندمدت گفت: اگر می‌خواهیم به تعهد خود عمل کنیم، باید منابع بیشتری پیدا و برای یافتن منابع جدید باید اکتشاف کنیم.