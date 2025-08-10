پخش زنده
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از واگذاری ۴۱۸ هکتار از اراضی ملی قزوین برای احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از واگذاری ۱۸ قطعه زمین به مساحت ۴۱۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی این استان به بخش خصوصی، با هدف احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.
پرویز عبدی افزود: این اقدام در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایهگذارانی صورت گرفته است که در جهت توسعه و رشد تولید در استان فعالیت میکنند.
وی با اشاره به ظرفیت تولید برق این نیروگاه خورشیدی اظهار داشت: با بهرهبرداری از این طرحها، ظرفیت تولید برق استان قزوین به میزان ۲۵۵ مگاوات افزایش مییابد که نقش بسزایی در تامین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی خواهد داشت.
عبدی این واگذاری را نشان از عزم جدی مسئولان استان قزوین در حمایت از طرحهای انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار دانست و بر تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در این حوزه تاکید کرد.