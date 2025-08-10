به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از واگذاری ۱۸ قطعه زمین به مساحت ۴۱۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی این استان به بخش خصوصی، با هدف احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.

پرویز عبدی افزود: این اقدام در راستای تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه‌گذارانی صورت گرفته است که در جهت توسعه و رشد تولید در استان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید برق این نیروگاه خورشیدی اظهار داشت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ظرفیت تولید برق استان قزوین به میزان ۲۵۵ مگاوات افزایش می‌یابد که نقش بسزایی در تامین انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.

عبدی این واگذاری را نشان از عزم جدی مسئولان استان قزوین در حمایت از طرح‌های انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار دانست و بر تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در این حوزه تاکید کرد.