بیماری سالک در نطنز ۹۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان نطنز با اشاره به اجرای لانهکوبی و سمپاشی در کانون این بیماری گفت: ابتلا به بیماری سالک در این شهرستان حدود ۹۵ درصد در مقایسه با سه سال اخیر کاهش یافته است.
محمد ظریفی افزود: از ابتدای ۱۴۰۰ تاکنون با اجرای مجموعه اقدامات پیشگیری، بهداشتی و درمانی در نطنز، میزان ابتلا به بیماری سالک از ۳۳۰ مورد به ۲۰ نفر در ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
وی گفت: یکی از معضلات جدی، ناراحتکننده و همیشگی برای مردم بخش کویری بادرود، شیوع بیماری سالَک و آسیبهای ناخوشایند ناشی از گزشهای این پشه بوده است.
شهرستان نطنز رتبه نخست کنترل و مبارزه با بیماری سالک در استان اصفهان و کشور را دارد.
سالک یک بیماری پوستی است که به وسیله گزش پشهای خاکی به همین نام منتقل میشود و سالانه حدود ۲ میلیون مورد این بیماری در سراسر دنیا و از جمله ایران اتفاق میافتد.
زخمهای پوستی در محل گزش پشه خاکی پس از هفتهها ایجاد میشود و رفته رفته طی مدت زمان طولانی بهبود پیدا میکند، با این حال، این زخمها پس از بهبودی اثر ناخوشایندی بهجای میگذارند و در نوع شدید آن این زخمها به دیگر نقاط بدن نیز گسترش پیدا میکند.