مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران گفت: عملیات تعمیرات اساسی واحد ۳ در نیروگاه سیاه بیشه و همه عملیات تعمیراتی که در این نیروگاه انجام شده، برای اولین بار در ایران صورت گرفته و نمونه بارز اتکا به توان متخصصان داخلی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد شبیهی با اعلام این خبر اظهار داشت: نیروگاه سیاه و بیشه دارای ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتی و در مجموع ظرفیت این نیروگاه ۱۰۰۰ مگاوات است.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش نیروگاه سیاه بیشه در شبکه برق کشور اظهار داشت: به دلیل اینکه کنترل ولتاژ شبکه برق پایتخت کشور به عهده این نیروگاه است، در صورت چالش برای در مدار بودن و افت ولتاژ باعث می‌شود چیزی حدود ۲ یا ۳ هزار مگاوات محدودیت ایجاد شود که این رقم عادل ۳۰ درصد یا نیمی یا حتی نیمی از ظرفیت شهر تهران است؛ به همین دلیل نقش این نیروگاه مهم است.

شبیهی افزود: این نیروگاه منحصر‌به‌فرد است از این جهت که برای مثال از غرب تا کشور اتریش و از شرق تا سریلانکا نمونه این چنینی وجود ندارد و در غرب آسیا منحصر‌به‌فرد بوده و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: این نیروگاه در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ دچار اشکالاتی در ۴ واحد شد؛ که بروز این اشکالات باعث از کار افتادن کامل نیروگاه شده بود؛ به همین دلیل شرکت سازنده اعلام کرده بود که نیروگاه باید بلافاصله از مدار خارج می‌شد و حدود ۱۰ ماه عملیات تعمیرات با بودجه حدود ۳۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ نیاز بود.

وی در همین زمینه افزود: با تکیه بر توان متخصصان داخلی و یک روش بسیار ساده، اما ابتکاری در نیروگاه، این واحد طی تنها دو ماه وارد مدار شد.

شبیهی گفت: سال گذشته شیرکروی این واحد که فشار ۵۰۰ متر آب را تحمل می‌کند دچار اشکالاتی شده بود که توسط متخصصین داخلی بازسازی و قسمت‌هایی از آن با استفاده از تجهیزات ساخت داخل و تعمیرات داخلی انجام شد. این نوع از شیر نظر تکنولوژیکی فناوری در جایگاه بسیار بسیار بالایی قرار دارد و این عملیات اولین بار در ایران انجام شده است.

مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران گفت: ژنراتور این واحد‌ها بر اساس دستورالعمل سازنده باید بین دو تا ۵ سال تعمیرات اساسی میشد که به دلایلی از زمان ساخت تاکنون یعنی حدود ۱۲ سال این مورد انجام نشده و این موضوع باعث شده بود برخی از قطب‌ها و اتصالات بین آنها دچار اشکال شود به طوری که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ هر چهار واحد از کار افتاد و اگر می‌خواستیم که روتور‌ها را خارج کنیم بیش از ۱۰ ماه زمان نیاز بود که خوشبختانه با یک عملیات ابتکاری به کمک یک شرکت داخلی این عملیات به انجام رسید تا بتوانیم دوره اوج بار را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

شبیهی اضافه کرد: امسال برای اولین بار، تعمیرات اساسی این واحد‌ها از واحد ۳ آغاز شد و کل ژنراتور دمونتاژ شد که وزنی ۳۱۰ تن دارد، در حالی که جرثقیل‌های ما هر کدام ۱۷۰ تن وزن دارند و جفت کردن (کوبل) آنها، خارج کردن، جداسازی (دمونتاژ) و سرهم بندی (مونتاژ) آنها یک عملیات بسیار سخت و پیچیده با تکنولوژی بسیار بالا نیاز دارد که برای اولین بار بدون حضور ناظر خارجی (سوپروایزر) این عملیات انجام گرفت سه هفته قبل این واحد وارد مدار شد که تاکنون هیچ مشکلی در حال کار است.

مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران در پایان گفت: همه دست‌اندرکاران اجرای این عملیات موفق و ویژه قدردانی می‌کنم چرا که حتی طی ۱۲ روزه تحمیلی نیز این اقدامات متوقف نشد.