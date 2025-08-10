پخش فوتبال خاطره انگیز منچستریونایتد و رئال مادرید و پخش زنده دیدار‌های دوستانه فوتبال اروپا، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فوتبال خاطره انگیز منچستریونایتد و رئال مادرید، امروز ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش ساعت ۱۳:۳۰ فوتبال خاطره انگیز و تماشایی لیگ قهرمانان ۲۰۰۳، دیدار بین دو تیم منچستر یونایتد و رئال مادرید را برای شما فوتبال دوستان پخش می‌کند.

در ادامه رقابت‌های دوستانه فوتبال باشگاهی اروپا، شبکه ورزش در قالب برنامه «مثبت ورزش»، دو مسابقه مهم را ا به صورت مستقیم پخش می‌کند.

دیدار‌های دوستانه دو تیم چلسی و میلان در ساعت ۱۷:۳۰ با گزارشگری جواد خیابانی و همچنین دیدار دوتیم دورتموند و یوونتوس با گزارشگری مجید عابدی برای علاقه مندان به فوتبال و مخاطبان شبکه ورزش تدارک دیده شده است و این دیدار‌ها در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت زنده پوشش داده می‌شود.

چلسی در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۶ گل خورده و ۲۳ گل به ثمر رسانده است. میلان هم در ۱۰ بازی قبلی ۹ گل خورده و ۲۶ گل به ثمر رسانده است.

همچنین دورتموند در ۱۰ بازی قبلی ۱۲ گل خورده و ۳۱ گل زده است و یوونتوس نیز ۱۳ گل خورده و ۲۲ گل زده است.