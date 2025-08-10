خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه، خط مقدم جبهه رسانه‌ای بودندو تلاش‌های آنان نقشی کلیدی در موفقیت‌های ما داشت.

در حاشیه افتتاح طرح نوسازی و تجهیز بیمارستان ارتش در تربت‌حیدریه،افزود: یکی از مهم‌ترین ابعاد این جنگ، عرصه رسانه بود که خبرنگاران با تلاش‌های مستمر خود و انتشار اخبار امیدوارکننده، نقش بی‌بدیلی در حفظ روحیه مردم و مقابله با جنگ روانی دشمن ایفا کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران،یکی از مهم‌ترین ابعاد این جنگ، عرصه رسانه بود که خبرنگاران با تلاش‌های مستمر خود و انتشار اخبار امیدوارکننده، نقش بی‌بدیلی در حفظ روحیه مردم و مقابله با جنگ روانی دشمن ایفا کردند.

امیر نعمتی، افزود: امروز اگر دشمن بار دیگر دست به اقدام بزند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده‌تر و منسجم‌تر از همیشه خواهند بود و مردم نیز انتظار دارند که در برابر هر تهدیدی با هوشیاری کامل دفاع کنیم.

وی تصریح کرد: دفاع ما اکنون یکپارچه‌تر شده است و دشمن که قصد داشت کار را تمام کند، نتوانست به اهداف خود برسد.

در پایان این مراسم با حضور امیر نعمتی، طرح نوسازی و تجهیز بیمارستان ارتش در تربت‌حیدریه شامل تجهیز و نوسازی بخش‌های جراحی، دندان‌پزشکی، سونوگرافی و کلینیک تخصصی با هفت میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.

این بیمارستان علاوه بر خدمت‌رسانی به مردم منطقه، نیازهای درمانی نیروهای مسلح در ده شهر جنوب خراسان رضوی را تامین میکند.