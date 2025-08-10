رئیس اورژانس 115 قم، از انجام هزارمین مأموریت اورژانس هوایی استان خبر داد و گفت: پرواز شماره ۱۰۰۰ به‌منظور امدادرسانی به مصدوم حادثه واژگونی موتورسیکلت در منطقه دستجرد انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد باقری، افزود: مصدوم، یک آقای ۷۰ ساله با آسیب‌دیدگی شدید سر، پارگی صورت، فراموشی پس از حادثه و بیهوشی گذرا بود که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، بدون تغییرات حیاتی خاص به همکاران اورژانس بیمارستان شهید بهشتی تحویل داده شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری مؤثر کادر پرواز، اسامی اعضای تیم را سرهنگ رضایی، سرهنگ ویسی و سرگرد خراسانی اعلام کرد و این موفقیت را نتیجه همدلی و تلاش همه اعضای تیم اورژانس هوایی قم دانست.