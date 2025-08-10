به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اداره کل انتقال خون قزوین اعلام کرده است که با کمبود شدید در گروه‌های خونی o مثبت، A منفی و B منفی مواجه است.

از شهروندان و خیران درخواست شده است تا با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون به یاری بیماران بشتابند.

بر اساس این اعلام پایگاه انتقال خون قزوین از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب و پایگاه تاکستان از ساعت ۸ صبح تا یک بعدازظهر آماده دریافت خون از شهروندان است.

همچنین روز‌های سه شنبه هر هفته در شهر بوئین زهرا از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۲.۳۰ دقیقه در محوطه هلال احمر و چهارشنبه‌ها در شهر آبیک از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۲.۳۰ مردم می‌توانند به مرکز بهداشت بیاضیان مراجعه کرده و خون اهدا کنند.