پخش زنده
امروز: -
اداره کل انتقال خون استان قزوین اعلام کرد: برای نجات جان بیماران به گروههای مختلف خونی نیاز شدید دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اداره کل انتقال خون قزوین اعلام کرده است که با کمبود شدید در گروههای خونی o مثبت، A منفی و B منفی مواجه است.
از شهروندان و خیران درخواست شده است تا با مراجعه به پایگاههای انتقال خون به یاری بیماران بشتابند.
بر اساس این اعلام پایگاه انتقال خون قزوین از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب و پایگاه تاکستان از ساعت ۸ صبح تا یک بعدازظهر آماده دریافت خون از شهروندان است.
همچنین روزهای سه شنبه هر هفته در شهر بوئین زهرا از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۲.۳۰ دقیقه در محوطه هلال احمر و چهارشنبهها در شهر آبیک از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۲.۳۰ مردم میتوانند به مرکز بهداشت بیاضیان مراجعه کرده و خون اهدا کنند.