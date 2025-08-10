پخش زنده
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: عملیات امدادرسانی به شناور باری که در اثر آبگرفتگی و کج شدن در خور بندر دیلم گرفتار شده بود، با موفقیت پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد شکیبینسب اظهار داشت: پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر آبگرفتگی و کج شدن یک شناور باری در خور بندر دیلم، مرکز فرعی جستوجو و نجات دریایی بندر دیلم بلافاصله اقدامات لازم را برای امدادرسانی آغاز کرد.
وی افزود: پس از هماهنگیهای لازم شناور سار۳ به محل حادثه اعزام شد و با رسیدن به موقعیت موتور لنج ضمن تحویل پمپ تخلیه آب، نسبت به تخلیه آب و بررسی وضعیت شناور اقدام کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان ادامه داد: شناور ناجی پس از کنترل آبگرفتگی و حصول اطمینان از وضعیت پایدار موتورلنج مضطر به اسکله بازگشت و در ایستگاه مبداء پهلو گرفت.
شکیبینسب عنوان کرد: در زمان وقوع حادثه تنها یک نفر به عنوان نگهبان در موتور لنج حضور داشته است و هیچ آسیب جانی گزارش نشده است.