به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد شکیبی‌نسب اظهار داشت: پس از دریافت گزارش اضطراری مبنی بر آب‌گرفتگی و کج شدن یک شناور باری در خور بندر دیلم، مرکز فرعی جست‌و‌جو و نجات دریایی بندر دیلم بلافاصله اقدامات لازم را برای امدادرسانی آغاز کرد.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم شناور سار۳ به محل حادثه اعزام شد و با رسیدن به موقعیت موتور لنج ضمن تحویل پمپ تخلیه آب، نسبت به تخلیه آب و بررسی وضعیت شناور اقدام کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان ادامه داد: شناور ناجی پس از کنترل آبگرفتگی و حصول اطمینان از وضعیت پایدار موتورلنج مضطر به اسکله بازگشت و در ایستگاه مبداء پهلو گرفت.

شکیبی‌نسب عنوان کرد: در زمان وقوع حادثه تنها یک نفر به عنوان نگهبان در موتور لنج حضور داشته است و هیچ آسیب جانی گزارش نشده است.