کارگاه آموزشی طرح پایش کیفیت خاک‌های کشاورزی با همکاری موسسه تحقیقات خاک و آب در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، این کارگاه با همکاری بخش تحقیقات پایش و بهسازی خاک و آب و موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی با هدف آشنایی با اصول پایش کیفیت خاک و پایداری منابع برگزار شد.

آشنایی کارشناسان با متدولوژی طرح پایش و به روز رسانی اطلاعات شرکت کنندگان در انجام طرح، ایجاد هماهنگی‌های لازم استانی و ستادی در روند اجرای طرح پایش، شناخت و بررسی وضعیت خاک‌های کشاورزی در روند سالیانه طرح پایش و ارائه راهکار‌های ضروری، تبادل اطلاعات و تعامل بین مجری طرح و همکاران استانی، اطلاع از روند تغییرات ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک در کاربری‌های مختلف باغی و زراعی از اهداف برگزاری این کارگاه تخصصی است.

همچنین استفاده از اطلاعات در تدوین آیین نامه‌های استاندارد بومی زیست محیطی، ایجاد ارتباط موثر بین ارگان‌های مرتبط در امر پایش و یکسان سازی و جمع آوری اطلاعات، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی برای تحقیقات بلند مدت بوم شناختی خاک، تشخیص مناسب‌ترین مدیریت کشت در شرایط خاص هر منطقه با توجه به اثرات آنها بر کیفیت خاک و تدوین معیار‌ها و شاخص‌های کیفیت خاک از موضوعاتی است که در این کارگاه آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی نمونه‌های مطالعاتی خاک کشاورزی در استان‌های خراسان، خوزستان و مناطق خشک جنوبی، زاگرس جنوبی و مرکزی و سواحل جنوبی و خشک مرکزی از اهداف این همایش است.

کارگاه آموزشی طرح پایش کیفیت خاک‌های کشاورزی روز‌های ۱۹ و ۲۰ مرداد با حضور ۱۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت‌های آب، خاک و فنی و مهندسی کلیه استان‌های کشور و همکاران ستادی مرتبط در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مستقر در ماهدشت کرج برگزار می‌شود.