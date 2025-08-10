پخش زنده
کودکان و نوجوانان ایران و جهان با شرکت در پویشی بینالمللی با عنوان «جهان! کودکان را ببین» و در حمایت از کودکان مظلوم فلسطین درنای کاغذی میسازند و فیلم آن را در فضای سایبر منتشر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویش «جهان! کودکان را ببین» امسال از سوی دبیرخانه ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در حمایت از کودکان مظلوم و دفاع از مقاومت در برابر ظلم و ستم با مشارکت فعالان این حوزه پویش بینالمللی برگزار میشود.
توسعه روحیه امر به معروف و نهی از منکر در میان کودکان و نوجوانان، افزایش آگاهی نسبت به حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق کودک و افزایش آگاهی نسبت به شرایط کودکان غزه و فلسطین، همچنین کودکان مظلوم ایران در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی از جمله اهداف برگزاری این پویش برشمرده شده است.
در این زمینه علاقهمندان میتوانند برای شرکت در پویش بینالمللی «جهان! کودکان را ببین» میتوانند در قالب یک کلیپ ۳۰ ثانیهای هم زمان که درنای کاغذی میسازند دوستان خودشان را به این پویش دعوت و این فیلم را در فضای مجازی از جمله اینستاگرام منتشر و صفحه یا کانال پویش را به نشانی @WLC_NGO منشن کنند.
علاوه بر این، آنها میتوانند میتوانند محتواهای منتشر شده در صفحههای اینستاگرام و کانالهای پویش بینالمللی «جهان! کودکان را ببین» در پیامرسانهای ایتا، روبیکا و تلگرام به همین نشانی@WLC_NGO برای دوستان خود ارسال و از آنها بخواهند به پویش بپیوندند
درنای کاغذی یکی از نمادهای مشهور صلح و دوستی در جهان امروز است و داستان آن به زندگی ساداکو ساساکی دختر ژاپنی آسیبدیده از بمباران اتمی هیروشیما ژاپن از سوی آمریکا باز میگردد که به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی به سرطان خون مبتلا شده بود.
او بر اساس یک افسانه ژاپنی که میگوید اگر شخص بیماری هزار درنای کاغذی بسازد، خداوند آرزویش را برآورده میسازد و بیماریاش را شفا میدهد تصمیم میگیرد هزار درنای کاغذی بسازد، اما در سن ۱۲ سالگی چشم از جهان فرومیبندد در حالی که ۶۴۴ درنا ساخته بود و دوستانش پس از مرگ او ۳۵۶ درنای کاغذی به یاد او ساختند.
بر اساس این گزارش پویش «جهان! کودکان را ببین» با محوریت اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان عملیترین اقدام اخلاقی و انسانی در این شرایط و با در نظر گرفتن شیوههای خلاقانه در مسیر آگاهی بخشی نسبت به حقوق کودکان برگزار شود.
در عین حال زائران پیادهروی اربعین نیز میتوانند در مسیر پیادهروی با ساخت درنای کاغذی به شیوه کاغذ و تا یا اوریگامی و تهیه کلیپ و اهدای این درناها به دیگر زائران از آنها بخواهند به پویش «جهان! کودکان را ببین» ملحق شوند.
بر اساس این فراخوان تمامی گروههای سنی خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال میتوانند آثار خود را از ۲۰ مرداد تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴ همزمان با پایان هفتهی ملی کودک به دبیرخانه این پویش ارسال کنند.