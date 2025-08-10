پخش زنده
خبرنگاران بازوهای توانمند مسوولان در حرکت به سمت توسعه و پیشرفت کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در بازدید از خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان با گرامی داشت هفته خبرنگار گفت:اهالی قلم و رسانه میتوانند بازوهای توانمند مسوولان استانی درحل معضلات و رفتن به سمت آبادانی و پیشرفت باشند.
مهدی جمالی نژادبا بیان اینکه رسانهها باید به سمت نوآوری و خلاقیت در بیان ایدهها و مطالبات حرکت کنند، از مسوولان استان خواست: در برابر انتقادها پاسخگو باشند.
وی ابراز امیدواری کرد، با همکاری اداره کل راه وشهرسازی استان وبه منظور تامین حداقل امکانات معیشتی اهالی قلم، در خصوص احداث مسکن خبرنگاران برنامه ریزی شود.
استاندار اصفهان در این نشست، رسانه را «بازوی پرقدرت مدیریت استان» توصیف کرد و گفت: هر برنامه نوآورانه و خلاقانه که بتواند مطالبهگری مردم را افزایش دهد و پاسخگویی مسئولان را تقویت کند، مورد حمایت کامل ما خواهد بود.
مهدی جمالی نژاد همچنین با قدردانی از تلاش فعالان رسانهای، بر لزوم نوآوری، تقویت تعامل مدیران با رسانه و استفاده از ظرفیت خبرنگاران در پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد.
یوسف افشارنیا مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان هم در این نشست، رسانه را «سرمایه اجتماعی» و عامل افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: هر طرح نو و اثرگذاری که به پاسخگویی بهتر و حل مسائل مردم کمک کند، با حمایت کامل استانداری اجرا خواهد شد.
دکتر جمالی نژاد گفت: رسانهها میتوانند با تغییر قالبها، لحن و ارائه ایدههای تازه، جذابیت و اثرگذاری بیشتری بر افکار عمومی ایجاد کنند.
دکتر جمالی نژاد همچنین خواستار اجرای فراخوان ایدههای رسانهای شد و تاکید کرد: باید از ظرفیت خلاق جوانان و شهروندخبرنگاران استفاده کنیم.
وی افزود: بهترین ایدهها میتواند با حمایت استان اجرایی شود و این کار علاوه بر جذب مشارکت عمومی، میتواند پادزهری در برابر جریانسازی رسانههای بیگانه باشد.
مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان هم در این نشست با تبریک روز خبرنگار، گزارشی از ساختار و فعالیتهای معاونت خبر ارائه کرد و گفت: در شبکه اصفهان نیروهای خبری به صورت شبانهروزی در معاونت خبر و در شهرستانها فعالیت دارند و سه بخش خبری تلویزیونی و سه بخش خبری رادیویی را تولید و پخش میکنند.
وی افزود: خبرنگاران و سردبیران ما از دغدغهمندترین نیروهای استان هستند که بسیاری مواقع حتی جلوتر از مدیران دستگاهها، مشکلات مردم را شناسایی و پیگیری میکنند.