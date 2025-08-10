مدیر مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با جمعی از مبلغه‌های اربعین و بانوان موکب‌دار، دیدار و از آنها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سارا طالبی مدیر مرکز راهبری بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در بازدید از موکب‌های استان ایلام و شرکت در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی ویژه اربعین، دربارۀ فرصت پیاده‌روی اربعین و گذر زائران از این استان مرزی برای سفر اربعین، گفت: همان‌طور که قرآن انسان ساز است، زن هم انسان ساز است و در نقطه جنگ تمدنی، زنان ایلام نقشی جدی نشان دادند.

طالبی افزود: باید مراقب باشیم در فرصت طلایی پیاده‌روی اربعین، ماموریت تاریخی روایت خود را در جهاد تبیین، از دست ندهیم.

وی ادامه داد: مدیر مرکز راهبری بانوان سازمان تبلیغات اسلامی دربارۀ تشکیل شورا‌های راهبری بانوان در استان‌ها و هم‌آهنگی آنان، از سال گذشته تاکنون به استان‌های کردستان، اردبیل، قم و گلستان، سفر کرده و بر ضرورت ایفای نقش این شورا تاکید داشته است.

طالبی گفت: مرکز راهبری بانوان برای برگزاری پر شور و غنی مراسم اربعین، برنامه‌هایی را به ویژه در استان‌های مرزی تدارک دیده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامۀ پاتوق گفتگوی اربعینی، چاپ پرده «ایران امروز در جغرافیای تاریخ» برای بهره‌برداری در موکب‌های مرزی، ارائه خدمات فرهنگی ویژه بانوان در موکب‌های مرزی و طراحی تبلیغات شهری در مسیر زائران اربعین در مرز، اشاره کرد.