به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه ۵ قسمتی «موکب دین و دانش»، از شنبه ۱۸ مرداد تا ۲۲ مرداد، از ساعت ۲۳ به مدت یک ساعت به طور زنده از شبکه چهار پخش می شود.

«موکب دین و دانش»، تلاشی است برای به تصویر کشیدن هم‌افزایی دین و دانش. در این برنامه، شاهد خواهیم بود که چگونه عشق و ارادت به پیشگاه حضرت سیدالشهداء (ع)، به موتور محرکه‌ای قدرتمند برای جوشش علم، خلاقیت‌های نوآورانه و خدمت‌رسانی بی‌منت تبدیل شده است، خدمتی که ریشه در جان‌مایه‌ی معنوی اربعین دارد. این خدمت با پرچم داری موکب رایه الحسین برافراشته شده است.

برنامه «موکب دین و دانش» با بهره‌گیری از گفت‌و‌گو‌های صمیمانه با چهره‌های برجسته علمی، نمایش جلوه‌هایی از ایثار و فداکاری در کنار تخصص و دانش، و ارائه آمار‌های علمی در قالب گرافیک‌های بصری چشم‌نواز، تلاش می‌کند تا تصویری جامع و ژرف از پیوند ناگسستنی دین و دانش در این واقعه الهی ارائه دهد. این برنامه، نگاه‌ها را به پدیده اربعین، نه تنها به عنوان یک گردهمایی مذهبی، بلکه به عنوان کانونی پویا برای تحول و پیشرفت علمی معطوف خواهد ساخت.

این برنامه به تهیه کنندگی خانم علیزاده در گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار تهیه شده و محمود حاجیلویی اجرا و میزبانی گفت‌و‌گو‌های برنامه نیز را به عهده دارد.