آیین کهن مشعلگردانی روستای برکوه سربیشه با قدمتی بیش از یک قرن، در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری خراسان جنوبی گفت: این آیین مذهبی–فرهنگی که پیشتر در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده بود، اکنون با شماره ۲۰۴۰۹۱۱۲۴ به عنوان یکی از رویدادهای شاخص گردشگری استان در تقویم ملی ثبت شده است
محمد عرب افزود: آیین مشعلگردانی برکوه، بازآفرینی شبی تاریخی در کربلاست که یاران امام حسین(ع) با روشن کردن مشعلها، آماده دفاع در برابر شبیخون دشمن شدند. امروز نیز مشعلها در قالب استوانههای آهنین با چوبهای آغشته به روغن یا نفت، در شب عاشورا بر دوش عزاداران حمل میشود و جلوهای کمنظیر از وفاداری و ایستادگی را به نمایش میگذارد.
وی گفت: ثبت این آیین در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، فرصتی ارزشمند برای معرفی و پاسداشت میراث مذهبی منطقه و گامی مؤثر در توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی استان است.
عرب افزود: مشعلگردانی برکوه، تنها یک مراسم عزاداری نیست، بلکه آیینهای از تاریخ، فرهنگ و ایمان مردم است که با جلوههای بصری و معنوی ویژه، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.