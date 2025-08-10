پخش زنده
نماینده کرمان در مجلس گفت: تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند که میطلبد توجه جدیتری به این مهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسنپور بیگلری گفت: وزیر کشور باید به عنوان رییس شورای تامین کشور توجه جدیتری نسبت به رفع دغدغه مردم برای ساماندهی اتباع بیگانه داشته باشد. سالهاست که حضور اتباع غیرمجاز به یک معضل جدی در کرمان تبدیل و باعث گلایهمندی مردم این استان شده است و تاکنون به وعدههای مسئولان برای ساماندهی این بخش جامه عمل پوشانده نشده است.
نماینده کرمان در مجلس افزود: تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند و لازم است روند ساماندهی آنها تسریع شود. اگر فردی تمایل به استخدام کارگر غیرایرانی دارد باید درخواست رسمی به وزارت کشور ارائه دهد تا مشخص شود چه کسی در چه مکانی و برای چه شغلی کارگر بیگانه بکار گرفته است.
شهباز حسنپور بیگلری گفت: افزایش ناگهانی و بیرویه اتباع بیگانه در کرمان باعث شده که بسیاری از همشهریانم مشاغل خود را از دست بدهند و این موضوع نگرانی خانوادههای دارای جوان مستعد جویای کار را به همراه داشته است و این در حالی است که بنده بارها در قالب تذکر و سوال تاکید کردم که بکارگیری نیروها در هر منطقهای باید با اولویت نیروهای بومی صورت بگیرد.