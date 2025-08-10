به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان بخش دختران، یادواره شهدای مدافع وطن با شرکت ۲۱۰ ورزشکار از استان‌های سراسر کشور، به میزبانی استان فارس در ورزشگاه دانشگاه شیراز برگزار و تیم استان با ترکیب ستایش حمزه پور، حکیمه آذرنیک، کیمیا زمانپور و هانیه هاشم پور در این دوره‌ها از مسابقات به رقابت پرداخت.

در پایان ستایش حمزه پور مقام اول در ماده پرتاب دیسک و کیمیا زمانپور بروجنی مقام سوم در ماده پرش ارتفاع را از آن خود کردند.

زهرا عسگری بعنوان سرپرست و مربی تیم استان را در این دوره از مسابقات همراهی کرد.