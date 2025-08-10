رئیس رسانه ملی در همایش مدیران کل سازمان صدا و سیما از تلاش‌های مدبرانه و جهادی همکاران پرتلاش صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دکتر پیمان جبلی در همایش مدیران کل سازمان صدا و سیما از اقدامات، برنامه ریزی‌ها و تدابیر اتخاذ شده در پوشش اخبار و رویداد‌های استانی، از دکتر اکبر رضایی مدیرکل صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی و مجموعه همکاران ایشان اعم از برنامه ریزان و برنامه سازان، مجریان، گزارشگران، خبرنگاران و تمامی عوامل تولید و پیشتیانی که در خط مقدم این جبهه قرار داشتند به شکل ویژه قدردانی کرد.

همکاران حوزه‌های مختلف صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی همچون دیگر شبکه‌ها و مراکز استان‌ها، در کنار نیرو‌های نظامی، امنیتی، اجرایی و امدادی ایستادند و با حضور میدانی خود، روایتگر لحظات حساس این حماسه در استان شدند و در شرایطی که جنگ شناختی و ترکیبی دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی شدت یافته بود رشادت و نقش‌آفرینی آنان در تبیین حقایق و واقعیت‌ها، برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرکز افزود.