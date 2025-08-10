پخش زنده
خبرنگاران همواره روایتگر وقایع و صدای رسا و ماندگار حقیقت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در تاریخ معاصر ایران، خبرنگاران همواره روایتگران وقایع و صدای رسا و ماندگار حقیقت بودهاند. از روزهای پر التهاب دفاع مقدس، که خبرنگاران شجاع در دل میدان نبرد حاضر میشدند تا واقعیت جنگ را به تصویر بکشند، تا سالهای اخیر که در دفاع از حرم و روایت مظلومیت مردم غزه حضور یافتند، این راویان، با قلم و تصویر خود، صحنههای ایثار و مقاومت را برای همیشه در حافظه تاریخ ثبت کردهاند.
حضور آنان در خط مقدم، تنها یک مأموریت رسانهای نبود، بلکه تعهدی عمیق به مردم و وطن بود؛ تعهدی که گاه با خطر جان همراه میشد. خبرنگاران جنگ، با عبور از خطوط آتش، زیر باران گلوله و خمپاره، حقیقت را از دل میدان بیرون کشیده و به گوش جهانیان رساندند.
امروز نیز، همانگونه که در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم ایستادند، خبرنگاران ایرانی در عرصههای بینالمللی و جبهههای رسانهای جهان اسلام، از فلسطین تا یمن و سوریه، با همان روحیه جهادی و انقلابی، روایتگر مقاومت ملتها هستند.
سالروز خبرنگار، یادآور رشادت کسانی است که با دوربین، میکروفون و قلم، سنگر گرفتند تا تصویری تحریفنشده از حقیقت، برای آیندگان باقی بماند.