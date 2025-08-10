به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بالا بودن ضرایب ناپایداری و احتمال رخداد گردوخاک همرفتی بر روی استان و کشور‌های عراق و عربستان و تاثیر آن بر مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکزی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: این پدیده از بعد از ظهر امروز تا اواخر وقت سه شنبه سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

او بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان خواست تا بهبهود شرایط جوی از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.