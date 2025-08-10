با ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، شمار شهدای گرسنگی و سوءتغذیه به ۲۱۷ نفر رسید.

شهادت ۲۱۷ نفر در غزه بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه

شهادت ۲۱۷ نفر در غزه بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ فلسطینی دیگر از جمله ۲ کودک به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت غزه افزود: شمار کلی شهدای گرسنگی و سوءتغذیه در نوار غزه به ۲۱۷ نفر رسید که ۱۰۰ نفر از آن‌ها کودک هستند.

رسانه‌های فلسطینی به نقل از منابع پزشکی از افزایش شمار شهدا خبر دادند، به طوری که روز شنبه ۴۷ نفر شهید شدند که از میان آنها ۴۰ نفر در مراکز توزیع کمک آمریکایی- اسرائیلی به شهادت رسیدند. در حملات شنبه شب اشغالگران نیز ۱۰ فلسطینی شهید شدند.

در جریان هدف قرار گرفتن منزلی در شهرک «بنی سهیلا» در شرق خان یونس در جنوب غزه، هفت فلسطینی شامل زن و شوهر و ۵ کودک آنها شهید شدند.

در حمله به فلسطینیان در اردوگاه «النصیرات» نیز یک فلسطینی شهید و یک نفر زخمی شد. در محله «الشجاعیه» در شرق شهر غزه نیز دو برادر در حمله اسرائیل به شهادت رسیدند.

در همین حال، دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه شمار قربانیان عملیات ارسال نادرست هوایی کمک‌ها را ۲۳ شهید و ۱۲۴ زخمی از زمان شروع نسل کشی در غزه اعلام کرد و از فرود آمدن این کمک‌های هوایی در مناطق تحت سیطره اشغالگران یا در مناطق خطرناک خبر داد که نزدیک شدن به این مناطق، هدف قرار گرفتن مستقیم را به همراه دارد.