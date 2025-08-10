مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۲۰۰ تن قیر رایگان طی یک سال گذشته به شهرداری مهاباد تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در دیدار با فرماندار و شهردار مهاباد اظهار داشت: همچنین طی سال‌های گذشته بیش از یک هزار و ۲۳۶ تن قیر رایگان برای محلات هدف بازآفرینی شهری و بیش از ۸۵۰ تن قیر رایگان برای سایت‌های مساکن مهر شهرستان مهاباد تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین برای تامین قیر مورد نیاز توسعه سایت‌های مساکن مهر نیز در شرایط کنونی در صورت ارائه نقشه معابر مورد نیاز، قیر رایگان مورد نیاز برای بهسازی سایت‌های مسکن مهر مهاباد نیز تخصیص می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این اقدام با هدف آسفالت و بهسازی معابر محلات هدف در شهر مهاباد صورت گرفته و به شهرداری امکان داده تا زیرساخت‌های شهری را با کیفیت مطلوب‌تر و سرعت بیشتر ترمیم کند.

آرامون بیان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در تأمین منابع لازم برای این تخصیص با شهرداری‌ها همکاری می‌کند، و این اقدام می‌تواند محرک قابل توجهی برای رشد و توسعه پایدار شهری باشد.

وی اظهار داشت: تخصیص قیر رایگان در راستای تحقق سند ملی راهبردی احیا و بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و محلات هدف مصوب شهر مهاباد در اختیار شهرداری قرار گرفته است.