به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: جهاد رسانه در همه دوران به خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد مردم را می‌توان به سوی اطلاعات صحیح و همبستگی و آرامش هدایت کرد و از تفرقه و جنجال و ترس مردم در جامعه پیشگیری کرد.

حمید رضا حاجی بابایی بر هوشیاری مردم و بهره گیری از اطلاعات واقعی تاکید کرد و گفت: تنها با اعتمادسازی و توجه به خواسته‌های مردم رسانه‌ها می‌توانند نقش کلیدی خود را در جامعه داشته باشند و جلوی توجه مردم به رسانه‌های بیگانه و تخریب گر را بگیرند.

استاندار همدان گفت: وظیفه ما اقدام و اجرا است و خبرنگاران همیاران ما هستند تا کمک کنند نیاز‌های مردم رفع و مدیریت در مسیر توسعه متوازن و همه را داشته باشیم.

حمید ملانوری شمسی افزود: با استفاده از منابع در دسترس و مدیریت و بهره مندی از نیروی انسانی با هم‌افزایی رسانه‌ها موجب افزایش امید و نشاط در جامعه می‌شود.

به گفته وی رسانه‌ها از طریق تریبون خود می‌توانند تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنند و زمان مدیریت کنند و بهره وری را افزایش دهند.

استاندار همدان با اشاره به نقش موثر رسانه‌ها گفت: رسانه با معرفی ظرفیت‌ها و بررسی چالش‌ها و راهکار‌ها در کنار وحدت و تعامل با مردم می‌توانند به کمک کنند به ایجاد رفاه مردم و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار برسیم.

ملانوری شمسی تعامل را لازمه همراهی با مردم و ابزار اصلی رسانه‌ها دانست و بیان کرد: آسیب‌های اجتماعی ناشی از اطلاعات نادرست و نداشتن توانایی استفاده درست از منابع است.

حمید پورحسینی مسئول بسیج رسانه همدان هم گفت: رسانه‌ها با نشست آفرینی می‌توانند انید، وحدت و همدلی جامعه را تقویت کند و مسیولان را در مسیر کمک رسانی و خدمات‌رسانی بهینه هدایت کنند.

پورحسینی بیان کرد: اهالی رسانه می‌تواند کمک کند تا جامعه بخصوص نسل با آگاهی بیشتر و با مدیریت منسجم گام بردارند.

در پایان هم از پوستر یازدهمین جشنواره رسانه آی ابوذر رونمایی شد.