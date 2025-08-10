پخش زنده
وزارتآموزش و پرورش اعلام کرد: پیش ثبتنام تمام پایههای ورودی دورههای تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با شروع ثبت نام پایه دهم از ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۴، ثبت نام تمام پایههای ورودی دورههای تحصیلی (اول دبستان، هفتم و دهم متوسطه) در حال انجام است، والدین میتوانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir و انتخاب بخش پیش ثبتنام، نسبت به درج مشخصات و انتخاب مدرسه مورد نظر خود اقدام کنند.
ثبت نام پایه دهم مدارس شاهد و ثبت نام میان پایه مدارس شاهد نیز از هفته اول مرداد فعال شده و متقاضیان بایستی از مسیر اعلام شده، پیش ثبتنام را انجام دهند و منتظر اعلام نتیجه ثبتنام از طرف مدیر مدرسه باشند.