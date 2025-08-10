معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز اعلام کرد: از آغاز طرح جابجایی زائران اربعین حسینی تاکنون بیش از ۱۶ هزار نفر از زائران این استان به مرز‌های کشور اعزام شده‌اند و ناوگان مسافربری استان آماده بازگشت آنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، میثم قدمی اظهار کرد: از آغاز طرح اربعین از تاریخ ۴ مرداد تا ۱۸ مرداد، ۱۶ هزار و ۳۵۷ مسافر در قالب ۷۰۳ سفر از پایانه مسافربری شهید کلانتری به مرز‌های کشور جابجا شده‌اند.

وی ادامه داد: با هماهنگی شرکت‌های حمل‌ونقل و استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان مسافربری، تلاش شده بازگشت زائران به استان البرز و سایر نقاط کشور به شکلی ایمن، سریع و منظم انجام شود.

وی گفت: گروه‌های بازرسی و نظارت نیز به صورت مستمر بر روند خدمات‌دهی ناوگان مسافربری نظارت خواهند داشت تا زائران بدون دغدغه و با آرامش خاطر به مقاصد خود برسند.