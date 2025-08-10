به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گفت: در نشست آتی کابینه از بنیامین نتانیاهو درخواست خواهم کرد که گام‌های عملی فوری برای سرنگونی دولت فلسطین (تشکیلات خودگردان) اتخاذ کند.

وی تاکید کرد: در پاسخ به توهمات ابومازن (محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان) درخصوص دولت فلسطینی، باید دولت تروریستی اش نابود شود.

«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اخیرا اظهار داشت: ما خواهان تشکیل دولت فلسطینی غیرمسلح از جمله در نوار غزه و در حال آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات سراسری هستیم؛ انتخاباتی که شامل آن دسته از جریان‌های سیاسی و افراد نخواهد شد که به برنامه‌ها و تعهدات سازمان آزادی‌بخش فلسطین و مشروعیت بین‌المللی پایبند نیستند.

وی همچنین تصریح کرد: انتخابات در دولت فلسطین تنها برای کسانی برگزار خواهد شد که به اصل یک دولت، یک قانون و یک سلاح مشروع اعتقاد دارند و آن را می‌پذیرند و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، در مسیر تحقق دولت مستقل فلسطین و پایان اشغال‌گری، خلل ایجاد می‌کند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اختلافات داخلی میان گروه‌های فلسطینی، به‌ویژه بین تشکیلات خودگردان و گروه‌های مقاومت در غزه، در سایه تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه و استمرار محاصره، شدت گرفته است.