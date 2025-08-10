حضور پرشور دختران دانشجو در مسیر نور

سفر کاروان «هیئت انصار القائم » به همت بسیج دانشجویی از شهر تهران و با حضور بیش از ۲۰۰ دانشجو، که بخش عمده آنان را دختران و بانوان جوان تشکیل میداد، از نجف اشرف به کربلای معلی آغاز شد. این کاروان طی چهار روز، مسیر پیادهروی اربعین را عمود به عمود پیمود تا به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نائل شود.دانشجویان با پرچمهایی از ایران و کشورهای محور مقاومت، صحنههایی پرشور و معنوی را در مسیر رقم زدند؛ جلوهای که با استقبال گرم زائران ایرانی و عراقی همراه شد. شور و شعف این حرکت معنوی را میشد در نگاه زائران و خادمان اربعین مشاهده کرد؛ نگاهی که صحنههایی حماسی و ماندگار از این آیین باشکوه را در خاطرهها ثبت کرد.
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ - ۱۳:۰۸