به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان با بیان اینکه همه تمهیدات برای عزیمت زائران و مسافران در ایام پایانی ماه صفر پیش بینی شده است گفت: ۱۷۰ دستگاه اتوبوس و ۳۸ باب مجتمع خدماتی رفاهی برای این ایام در نظر گرفته شده است.

جلال زاده افزود: علاوه بر این برای کاهش تصادفات جاده‌ای نیز پویش چشم به راهی را در ۷ ایستگاه برگزار می‌شود.

وی همچنین از موج بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ مسافر برای زیارت اربعین از طریق حمل و نقل عمومی به مرز‌های کشور منتقل شده‌اند که از روز گذشته موج بازگشت آنها نیز آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان از روکش آسفالت ۷۲۸ کیلومتر روکش آسفالته در سطح راه‌های استان از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت: از سه نقطه حادثه خیز استان دو نقطه باقی مانده که تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

جلال زاده افزود: در حوزه احداث راه‌های روستایی نیز ۶۱ کیلومتر احداث شده است و مقداری هم هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.