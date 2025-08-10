پخش زنده
همزمان با نخستین روز از جانمایی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست، بیش از ۱۱ هزار مترمربع از فضای نمایشگاه رزرو شد که رکورد جدیدی در ثبتنام نمایشگاهی کشور بهشمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نخستین روز از جانمایی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست بیش از ۱۱ هزار مترمربع از فضای نمایشگاه ایرانپلاست در مجموع جانمایی آنلاین و جانمایی از سوی انجمنها رزرو شد. این میزان ثبتنام، رکورد جدیدی را در ثبتنام نمایشگاهی کشور رقم زد.
جانمایی گروه کالایی محصولات بهعنوان بزرگترین گروه کالایی شرکتکننده در نمایشگاه ایرانپلاست روز دوشنبه (۲۰ مرداد) و جانمایی گروه کالایی ماشینآلات روز چهارشنبه (۲۲ مرداد) برگزار میشود.
نوزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست از ۱۷ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در محل برگزاری نمایشگاههای بینالمللی تهران در فضای مفیدی به وسعت بیش از ۳۴ هزار مترمربع برگزار میشود.