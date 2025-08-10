افزون بر ۵۱ هزار و ۸۰۱ زائر از پنجم مرداد تاکنون در مرکز درمانی و فوریت‌های پزشکی حاج قاسم سلیمانی در شلمچه معاینه و درمان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: از پنجم مرداد تاکنون ۵۱ هزار و ۸۰۱ زائر در مرکز بهداشتی درمانی و فوریت‌های پزشکی حاج قاسم سلیمانی در شلمچه معاینه شدند.

محمد صالحی اظهار کرد: افزود: خادمان سلامت در این مرکز درمانی تاکنون به ۴ هزار و ۶۶۰ بیمار گرمازده و دارای علائم ضعف و بی‌حالی خدمات ارائه کرده اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: از ابتدای شروع خدمات‌رسانی به زوار اربعین اباعبدالله الحسین (ع) ۱۰بیمار نیز از کشور عراق برای دریافت خدمات درمانی به محدوده فعالیت این دانشگاه اعزام شدند.

وی افزود: فعالیت بیمارستان ۶۰ تخت‌خوابی شهید قاسم سلیمانی همراه با سه درمانگاه در پایانه مرزی شلمچه عمود ۲۹۸ ایران، از یک‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴، آغاز شد. این بیمارستان به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.

این مرکز از جمله مجهزترین بیمارستان‌های کشور؛ دارای امکاناتی مانند پزشک عمومی، اتاق اورژانس، اتاق سرد برای مدیریت موارد گرمازدگی و اتاق احیا، مداوم در خدمت زائران است.

وی اعلام کرد: این مرکز با ۶۰ تخت بستری و خدمات تریاژ، پزشک، داروخانه، اتاق مامایی و تزریقات سرپایی فعال شده است. همچنین بیش از ۴۰۰ قلم داروی ضروری برای زائران تأمین شده است.